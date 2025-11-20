Petróleos Mexicanos (Pemex), descartó que en los túneles localizados debajo de un antiguo kínder de la colonia Observatorio en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, haya tomas clandestinas de combustible.

“Personal especializado atendió y descartó la existencia de una toma clandestina del túnel que se construía en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto” Pemex

Por medio de un comunicado, Pemex explicó que en la revisión de las excavaciones en la colonia Observatorio, no se encontraron afectaciones al ducto, por lo que se descartó que se trate de una toma clandestina.

Pemex: Túneles hallados en la colonia Observatorio no corresponde a toma clandestina de combustible

El 19 de noviembre, personal de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX aseguró un inmueble en la Colonia Observatorio, por reportes de una supuesta toma clandestina de combustible.

La dependencia capitalina aseguró que debajo del inmueble que años atrás fungió como kínder, se localizaron 2 túneles usados para la presunta extracción de hidrocarburos, pero Pemex ya lo descartó.

“Se realizó un barrido con equipo especial para diagnosticar la integridad de la instalación y se determinó que el ducto no fue afectado, por lo que no se encontró evidencia física de una toma clandestina” Pemex

En su comunicado, Pemex resaltó que personal especializado revisó los túneles y determinó que no hay una toma clandestina, debido a que el ducto de hidrocarburo no presenta afectaciones.

A pesar de lo anterior, la empresa paraestatal expuso que técnicos especializados van a continuar con las acciones preventivas que se realizan en la zona del hallazgo y brindarán todo el apoyo que requieran las autoridades de la CDMX.

Pemex descarta tomas clandestinas en túneles en colonia Observatorio (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Pemex encontró 3 tomas clandestinas en CDMX este 2025

A pesar de que descartó que en los túneles de la colonia Observatorio se encontró una toma clandestina de combustible, Pemex sí ha detectado extracción ilegal de hidrocarburo en la CDMX.

Tan solo durante este 2025, la empresa paraestatal y autoridades capitalinas atendieron y confirmaron 3 tomas clandestinas localizadas en distintos puntos de la CDMX:

Agosto 2025: en la alcaldía Azcapotzalco se localizó una toma clandestina conectada al poliducto Tula–Azcapotzalco

Mayo 2025: en la alcaldía Venustiano Carranza se detectó una conexión ilegal cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Febrero 2025: en la alcaldía Gustavo A. Madero se halló una toma clandestina en ducto de distribución secundaria con vehículos asegurados