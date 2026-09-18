Lo que parecía una entrega rutinaria terminó convirtiéndose en un momento de pánico para un repartidor de aplicación en el Estado de México.

El creador de contenido conocido como Bimo Biker grabó el instante en que un paquete explotó justo cuando intentaba guardarlo en su mochila, lo que lo llevó incluso a presentar una denuncia ante las autoridades.

Horas después, el caso dio un giro inesperado cuando los responsables lo contactaron para explicar que todo se debió a un error durante la preparación de una sorpresa para una revelación de género.

Repartidor en el Estado de México recibe paquete y le termina explotando

El usuario de TikTok Bimo Biker, compartió en su red social la casi tragedia que vivió cuando una persona le entregó una bolsa de regalo, tras contratar su servicio como chofer y repartidor de moto.

Sin embargo, en medio de la entrega, Bimo Biker se detuvo para meter el paquete a su mochila cuando explotó repentinamente.

Ante ello y pronunciando palabras de asombro, el repartidor mostró que del paquete salieron unas cajitas negras que decidió guardar, junto con la caja desecha y las flores, para entregarlo al Miniterior Público (MP) en el Estado de México como prueba.

Paquete le explota a repartidor en moto. (Tomada de video/)

Notoriamente, se veían las manos del repartidor temblando por la sorpresa que se llevó. Sin embargo, decidió ir al MP porque tenía las caras de los culpables grabadas y por creer que le querían hacer daño a la persona en el domicilio donde debía entregar el paquete.

Explosión del paquete fue un error; era una sorpresa de revelación de género

El video que compartió el repartidor en donde le explota el paquete tuvo alcance nacional, por lo que los responsables lo contactaron pidiendo una disculpa y explicando que fue un error humano.

Por mensaje en TikTok, el repartidor mostró que una persona le escribió y le confesó que su empleado fue quien entregó y armó el paquete, pero que debía tratarse de un detalle para una revelación de género.

Sin embargo, la dueña del negocio le dijo que su empleado se equivocó porque además de no haberle puesto el humo de color, lo armó mal y por ello explotó antes de tiempo.

Dueña de negocio justifica la explosión en el paquete se entregó al repartidor. (Tomada de video/bimo_biker)

La persona aseguró que pagaría los daños ocasionados a él o a su motocicleta, y en repetidas ocasiones se disculpó, pues además de perjudicar a su negocio dijo que su empleado tenía miedo de que la policía lo detuviera.

El repartidor mostró que probablemente se reuniría con la persona para hablar en persona, pero aseguró que no había podido dormir por el impacto que el paquete que explotó le causó.