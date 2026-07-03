Lino Rodríguez González, quien se desempeñaba como funcionario del Estado de México (Edomex), fue detenido como parte de la Operación Enjambre por el delito de secuestro y delincuencia organizada.

De acuerdo con reportes, la detención ocurrió la tarde del jueves 2 de junio en el municipio de Toluca, en un operativo que incluyó a la FGJEM, en coordinación con la Semar y la SSPC.

Lino Rodríguez González, funcionario detenido por la Operación Enjambre

Lino Rodríguez González se desempeñaba como coordinador General de Gobierno de la Región Sur-Sureste del Estado de México al momento de ser detenido en Toluca.

Operación Enjambre detiene a funcionario del Edomex acusado de secuestro

En esa función coordinaba la relación entre el gobierno estatal y los municipios del sur del estado, participaba en mesas de seguridad y daba seguimiento a programas gubernamentales.

Como parte de la Operación Enjambre, el funcionario fue detenido por presunto secuestro y delincuencia organizada, aunque aún se espera que las autoridades den a conocer los detalles de su arresto.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó su aseguramiento y reportó que se encontraba en traslado tras su captura, sin que hasta el momento se conozca el penal en el que permanecerá.

Operación Enjambre detiene a funcionario del Edomex acusado de secuestro

La Operación Enjambre se ha llevado a cabo principalmente en el Estado de México, donde inició y se han realizado múltiples detenciones, extendiéndose posteriormente a otros estados como Morelos, Jalisco y Puebla.

La estrategia comenzó en el Estado de México luego de que las investigaciones por el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Nicolás Romero, revelaran la presunta participación de policías municipales.