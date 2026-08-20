Naucalpan celebrará el 15 de septiembre con una gran noche mexicana que reunirá a Santa Fe Klan y el legado musical de dos figuras emblemáticas de la música nacional: José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete.

El festejo por la Independencia de México contará con la participación de Luis Alfredo Jiménez y Rafael Jorge Negrete, nietos de estos dos referentes de la música mexicana, quienes compartirán escenario con una de las figuras más reconocidas de la escena urbana actual.

Santa Fe Klan llegará a Naucalpan para celebrar el 15 de septiembre

Santa Fe Klan encabezará una celebración que busca reunir a miles de naucalpenses y visitantes en torno a la música y las tradiciones mexicanas.

Con una propuesta que combina rap, música urbana y raíces populares, Santa Fe Klan ha convertido sus experiencias y su identidad en elementos centrales de su música, por lo que su presentación formará parte de una noche que combinará diferentes generaciones y estilos.

La música tradicional mexicana también tendrá un espacio especial con la participación de Luis Alfredo Jiménez, nieto de José Alfredo Jiménez, y Rafael Jorge Negrete, nieto de Jorge Negrete.

Ambos artistas llevarán al escenario el legado de sus abuelos, dos figuras que marcaron la historia de la música y la cultura popular de México.

La música de José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete estará presente

Durante la celebración podrán recordarse algunos de los temas más emblemáticos de José Alfredo Jiménez, como El Rey, Si nos dejan y Caminos de Guanajuato, así como clásicos asociados con Jorge Negrete, entre ellos México lindo y querido, Ay Jalisco, no te rajes y El Charro Mexicano.

De esta manera, el festejo reunirá tradición y expresiones contemporáneas de la música mexicana en un mismo escenario, con el objetivo de celebrar el orgullo y la identidad nacional.

El Gobierno de Naucalpan prepara esta celebración como parte de las actividades por las Fiestas Patrias, con una noche pensada para que las familias puedan cantar, recordar sus raíces y conmemorar la historia que une a los mexicanos.