Con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida de las y los habitantes de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss arrancó la recuperación de 19 camellones principales del municipio. El proyecto abarca un total de 91 kilómetros lineales y participarán 455 trabajadores de diversas áreas, contemplando a 50 herreros, plomeros y albañiles.

“Cuando un espacio se ve bien, pasan dos cosas muy claras: primero, la gente lo cuida y, segundo, nos sentimos más seguros y seguras” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Gobierno de Ecatepec inicia rehabilitación de 19 camellones principales

Durante el banderazo de inicio, la mandataria explicó que con este proyecto se van a recuperar las principales venas de movilidad, convivencia y vida cotidiana de Ecatepec, destacando la recuperación de los camellones:

Lechería-Texcoco

Vía Morelos

Avenida Central

Vía López Portillo

Valle de Guadiana

Valle del Júcar

Pichardo Pagaza

R1

Jardines de Morelos

Ciudad Cuauhtémoc

Altavilla

Boulevard de los Teocallis

Boulevard de los Aztecas

Recursos Hidráulicos

Valle de Almazora

Valle del Don

Boulevard Quetzalcóatl

Asimismo, señaló que entre las actividades de recuperación se encuentran:

Limpieza profunda

Poda

Retiro de propaganda y objetos mostrencos

Pintura de guarniciones y pasos peatonales

Reconexión total de luminarias

Construcción de rampas de accesibilidad

La alcaldesa aseguró que el Programa Camellones Seguros se realiza bajo un modelo de cooperación pueblo-gobierno, pues mientras el gobierno aporta los materiales, hace la planeación y efectúa la supervisión técnica, el pueblo se encarga de participar en la recuperación de los espacios.

Además, explicó que en el programa van a participar trabajadores municipales de las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Movilidad, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Sapase, Protección Civil, Administración, Vía Pública y Desarrollo Económico.

Finalmente, Azucena Cisneros señaló que con el programa de Recolección Nocturna de Basura, se recoge hasta 50 toneladas de desechos por día, lo que fortalece el combate a tiraderos clandestinos y previene las inundaciones.