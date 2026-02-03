Con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida de las y los habitantes de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss arrancó la recuperación de 19 camellones principales del municipio. El proyecto abarca un total de 91 kilómetros lineales y participarán 455 trabajadores de diversas áreas, contemplando a 50 herreros, plomeros y albañiles.
“Cuando un espacio se ve bien, pasan dos cosas muy claras: primero, la gente lo cuida y, segundo, nos sentimos más seguros y seguras”Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec
Gobierno de Ecatepec inicia rehabilitación de 19 camellones principales
Durante el banderazo de inicio, la mandataria explicó que con este proyecto se van a recuperar las principales venas de movilidad, convivencia y vida cotidiana de Ecatepec, destacando la recuperación de los camellones:
- Lechería-Texcoco
- Vía Morelos
- Avenida Central
- Vía López Portillo
- Valle de Guadiana
- Valle del Júcar
- Pichardo Pagaza
- R1
- Jardines de Morelos
- Ciudad Cuauhtémoc
- Altavilla
- Boulevard de los Teocallis
- Boulevard de los Aztecas
- Recursos Hidráulicos
- Valle de Almazora
- Valle del Don
- Boulevard Quetzalcóatl
Asimismo, señaló que entre las actividades de recuperación se encuentran:
- Limpieza profunda
- Poda
- Retiro de propaganda y objetos mostrencos
- Pintura de guarniciones y pasos peatonales
- Reconexión total de luminarias
- Construcción de rampas de accesibilidad
La alcaldesa aseguró que el Programa Camellones Seguros se realiza bajo un modelo de cooperación pueblo-gobierno, pues mientras el gobierno aporta los materiales, hace la planeación y efectúa la supervisión técnica, el pueblo se encarga de participar en la recuperación de los espacios.
Además, explicó que en el programa van a participar trabajadores municipales de las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas, Movilidad, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Tránsito, Sapase, Protección Civil, Administración, Vía Pública y Desarrollo Económico.
Finalmente, Azucena Cisneros señaló que con el programa de Recolección Nocturna de Basura, se recoge hasta 50 toneladas de desechos por día, lo que fortalece el combate a tiraderos clandestinos y previene las inundaciones.