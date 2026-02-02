Con el objetivo de visibilizar la riqueza ecológica de Ecatepec y fortalecer la conciencia ambiental entre la población, el gobierno municipal llevó a cabo el 2.º Festival “De la Sierra a la Laguna”, una iniciativa que destacó la biodiversidad de la Sierra de Guadalupe y la zona de El Caracol, en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y el Día Mundial de los Humedales.

Este evento se realizó el 31 de enero y el 1 de febrero en el Parque Ecológico Ehécatl, donde cientos de visitantes participaron en talleres, conferencias y actividades educativas enfocadas en la conservación del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales y la mitigación de riesgos ambientales.

Ecatepec destaca la Sierra de Guadalupe y El Caracol como zonas ecológicas

Durante el festival, la directora de Medio Ambiente y Ecología, Laura Barranco, subrayó que Ecatepec cuenta con una diversidad natural poco reconocida; asimismo, explicó que el 34% de la Sierra de Guadalupe se localiza dentro del municipio, mientras que en la zona de El Caracol, perteneciente al Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco, se han consolidado 180 hectáreas de humedales, donde se ha documentado la presencia de más de 100 especies de aves migratorias.

Festival de la Sierra a la Laguna promueve la educación ambiental en Ecatepec (Cortesía)

Por otra parte, señaló que estas acciones forman parte de la política ambiental impulsada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, la cual incluye la creación de la Brigada de Vigilancia Ambiental “Tlaloque”, el establecimiento de jardines polinizadores, la instalación de baños secos para producir composta y la limpieza permanente de barrancas.

Proyectos ambientales impulsados por el gobierno municipal

Uno de los ejes centrales del festival fue la presentación de proyectos sustentables orientados a:

Reducir el impacto ambiental

Prevenir inundaciones

Generar composta con residuos orgánicos

Creación de microhumedales

Pozos de infiltración

Barreras verdes

Iniciativas que buscan mejorar la absorción del agua de lluvia en zonas urbanas

Por otra parte, el Grupo Scout ofreció una ponencia sobre la importancia de la mariposa monarca en la Sierra de Guadalupe, mientras que especialistas del Programa de Aves Urbanas destacaron que en Ecatepec se han identificado cerca de 250 especies de aves, entre ellas la Matraca del Desierto, característica de la región.

Además, integrantes del Movimiento Educativo impartieron talleres con materiales reciclados, promoviendo la reutilización de PET, envolturas metalizadas y la correcta separación de residuos.

Con este festival, el Gobierno Municipal de Ecatepec reafirmó su compromiso con la educación ambiental, la protección de los ecosistemas y el desarrollo sustentable, posicionando al municipio como un actor activo en la conservación ecológica del Valle de México.