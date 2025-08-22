Azucena Cisneros supervisó un operativo de disuasión en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, coordinado con fuerzas federales bajo el Mando Unificado Oriente, para inhibir delitos de alto impacto en zonas conflictivas. El despliegue incluyó patrullajes de proximidad social con 100 elementos y 24 patrullas de Marina, Sedena, Guardia Nacional y policía municipal.

Coordinación interinstitucional

La alcaldesa destacó que, por primera vez, gracias a la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, existe coordinación en seguridad entre los tres niveles de gobierno, complementando la estrategia municipal de seguridad por cuadrantes.

Protección y acciones operativas

Cisneros señaló que Ciudad Cuauhtémoc es una zona con alta incidencia delictiva, por lo que se continuarán acciones operativas para mejorar la seguridad de los vecinos y frenar delitos como robo de vehículo, en transporte y a transportista, así como despojo.

Mando Unificado Oriente

En Ecatepec, 11 células del Mando Unificado realizan despliegues tácticos permanentes para reducir delitos y violencia, sumando esfuerzos de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad en las calles y proteger a la población.