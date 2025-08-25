Azucena Cisneros informó que el Operativo Transporte Seguro en Ecatepec, ha reducido un 14 por ciento los robos a transporte público , un 34 por ciento los asaltos a transporte de carga y un 17 por ciento la extorsión.

Esto, gracias a despliegues coordinados entre la policía de Ecatepec, Guardia Nacional y Sedena.

En Ecatepec se mantiene supervisión y vigilancia en puntos estratégicos

La presidenta municipal Azucena Cisneros supervisó el operativo en la carretera México-Pachuca, indicando a los pasajeros que las revisiones buscan prevenir ilícitos y proteger a las mujeres.

Los operativos se realizan en 11 puntos de Ecatepec , en turnos matutino y vespertino , con apoyo de Marina, Policía Metropolitana, Binomios Caninos y la Célula de Género.

Azucena Cisneros destacó que Ecatepec forma parte de la Estrategia del Mando Unificado Oriente, liderada por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez.

Esto ha permitido disminuir delitos de alto impacto, mientras el comisario Edgar Machado explicó que los despliegues atienden zonas de mayor incidencia y fortalecen la proximidad social y prevención del delito.

Usuarios de transporte reconocen impacto positivo de operativos en Ecatepec

Usuarios del transporte público en Ecatepec reconocieron que los operativos han incrementado su sensación de seguridad.

Pasajeros de Ciudad Cuauhtémoc, Tecámac y Zumpango señalaron que ahora viajan con mayor tranquilidad y que los asaltos han disminuido gracias a la presencia permanente de fuerzas policiales en rutas y paraderos estratégicos.