Ante decenas de familias, Luis Domingo Zenteno Santaella, presidente municipal de Teoloyucan, rindió su Primer Informe de gobierno, donde destacó los avances que ha tenido el municipio mexiquense durante su primer año de gobierno.

Durante su mensaje, el mandatario aseguró que Teoloyucan vive una transformación sin precedentes con avances que nunca se habían registrado en administraciones pasadas.

Luis Domingo presenta avances en Teoloyucan

El alcalde señaló que en temas de seguridad pública se atendió la principal preocupación de las familias, por lo que se realizaron diversas acciones como:

Rehabilitación integral del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4)

Ampliación de patrullajes preventivos y mayor presencia policial en colonias

Equipamiento y mantenimiento de unidades operativas

Profesionalización continua de elementos en protocolos, perspectiva de género y actuación policial

Coordinación permanente con autoridades estatales para operativos conjuntos

Estas acciones permitieron que el municipio registrara mejora en tiempos de respuesta y fortaleció la confianza ciudadana.

Mientras que en temas de educación, el gobierno reactivó la Biblioteca Digital de Santa María Caliacac, la cual llevaba nueve años sin funcionar. Asimismo, se remodeló el Auditorio “José Antonio Casas Sánchez”, y el Programa Cultura en tu Barrio permitió que miles de habitantes tuvieran acceso a actividades artísticas.

Teoloyucan vive una transformación histórica con Luis Domingo Zenteno (Cortesía)

Por otra parte, se realizaron proyecciones gratuitas de Cine para el Pueblo en la Concha Acústica. Además, se llevó a cabo la conmemoración del Bicentenario de la Erección del Municipio y la develación de la placa del Museo 13 de Agosto.

De igual manera, el municipio realizó más de 90 actividades formativas, de prevención, salud mental y capacitación, beneficiando a más de cinco mil jóvenes.

Teoloyucan impulsa el deporte

Luis Domingo Zenteno aseguró que el deporte seguirá siendo uno de los ejes principales en su administración, por lo que se realizaron diversas acciones como:

Rehabilitación total de la alberca municipal y renovación de equipo operativo

Mantenimiento a unidades deportivas, canchas y estadios

Más de 600 participantes por evento en jornadas de activación física

Entrega de 810 uniformes deportivos y apoyo a atletas destacados

Torneos y actividades como Copa Teoloyucan, ciclismo, box, cachibol, yoga, nado con causa y taekwondo

Además, el presidente municipal detalló que se obtendrá una inversión histórica con más de 132 mil millones de pesos para las obras públicas que contemplan:

Primera etapa del reencarpetado Jaltenco–Teoloyucan

Desarrollo del proyecto Puente Soriana, de impacto regional

Pavimentación de calles como Mérida, El Arenal, Gumaro García de la Cadena, Santa María Caliacac y Capulines

Mejoras en el DIF Central, Casa del Adulto Mayor de Zimapán, Estancia Infantil Reino Mágico y Módulo de Seguridad de Santa María

Sustitución de 520 luminarias

Entubamiento del canal Atzacoalco y limpieza de 4.5 km de ríos

Reparaciones profundas en cárcamos y rescate de pozos municipales

Presentación histórica del Plan de Desarrollo Hídrico ante CONAGUA

Por otra parte, dio a conocer que se adquirieron 2 camiones de bomberos, 2 ambulancias y 2 pipas, con el objetivo de mejorar el trabajo de Protección Civil y Bomberos.

Finalmente, Luis Domingo Zenteno señaló que, tras recibir un municipio endeudado, se trabaja en negociaciones con CAEM, CONAGUA, CFE y SAT para sanar las finanzas y mejorar los trámites digitales. Zenteno concluyó que en un año se lograron resultados sin precedentes: