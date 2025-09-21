En Walmart Campeche, una pelea por pantalla entre cliente y empleados deja un detenido.

Se armó una trifulca en Walmart de Campeche debido al precio erróneo de un televisor.

Así fue la pelea por una pantalla entre cliente y empleados en Walmart Campeche que dejó un detenido

En redes sociales, circula el video de la pelea por una pantalla entre un cliente y empleados en Walmart Campeche.

Los hechos ocurrieron en el Walmart de la colonia Aviación, en Ciudad del Carmen donde un cliente adquirió una televisión Phillips de 70 pulgadas en 547 pesos.

Caos en un Walmart en Ciudad del Carmen, #Campeche, cuando una televisión Philips de 70 pulgadas fue vendida erróneamente por $547 pesos. El cliente fue retenido por empleados, desencadenando una discusión que requirió la intervención policial y dejó a una persona detenida. pic.twitter.com/w2UCSTG1TL — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 21, 2025

En las imágenes difundidas en rede sociales, se ve al cliente intentando llevarse el televisor mientras los trabajadores buscan detenerlo.

Entre forcejeo y discusiones, el cliente termina por cargar la pantalla para salir corriendo de la sucursal de Walmart en Campeche.

Sin embargo, al llegar a la salida, elemento de seguridad y más empleados buscaron impedirlo.

Pese a esto, el sujeto logró llegar hasta el estacionamiento con su producto.

Pelea por una pantalla entre cliente y empleados en Walmart Campeche (Especial)

Fue en ese momento cuando terminó interceptado por la policía y esposado por haberse llevado la pantalla que ya había pagado en su compra en línea.

Mientras el cliente de Walmart era detenido, la gente protestó por la forma arbitraria en que se le arrestó, ya que muchos aseguraban que no hizo nada malo.

De cualquier manera, el cliente fue puesta a disposición de la Fiscalía del Estado.

Acusan a Walmart Campeche de abusos tras pelea entre cliente y empleados por una pantalla

La pelea entre cliente y empleados por una pantalla en Walmart Campeche desató reacciones en redes.

Los internautas denunciaron abusos en Walmart, ya que de acuerdo con testimonios, los trabajadores habrían retirado artículos a algunos clientes argumentando que no podía venderlos.

En redes sociales, circula una imagen de Bodega Aurrera con el remate en compra en línea de la pantalla Phillips de 70 pulgadas en 547 pesos.

Por tal razón, lo usuarios han tachado de injusto que los empleados de Walmart impidieran que el cliente comprara su televisor.