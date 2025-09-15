El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la cuarta entrega de más de cuatro mil canastas alimentarias a vecinos y vecinas de la colonia La Ahuizotla, a través del Programa Impulsando tu Alimentación.

De acuerdo con Montoya Márquez, se han otorgado casi 15 mil apoyos en las zonas más vulnerables del municipio.

El alcalde de Naucalpan aseguró que van 15 mil familias beneficiadas (Cortesía)

Isaac Montoya: Alimentación es el programa más grande en la historia de Naucalpan

El alcalde de Naucalpan destacó que este programa del bienestar se ha convertido en el programa más grande en la historia de la entidad en materia de alimentación.

“El propósito es que llegue a los sectores que más lo requieren, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que finalmente esto ayude a la economía familiar, ayude a aliviar un poco también la situación en algunos hogares, y por supuesto que llegue a quien verdaderamente lo necesita” Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan

Asimismo, señaló que este tipo de apoyos se realizan en coordinación con la Dirección de Bienestar e Inclusión Social.

Por otra parte, Montoya Márquez subrayó que el programa Impulsando tu Salud llegará a seis regiones del municipio para abarcar a la mayoría de los ciudadanos.

“Se está llevando a todos los puntos para que podamos llegar a todos los rincones de Naucalpan, todos los naucalpenses que se verán favorecidos son 23,666 familias, esperamos que puedan tener un poco de alivio en las situaciones del día a día y de la canasta” Isaac Montoya Márquez, alcalde de Naucalpan

Finalmente, Caridad Aparicio, beneficiaria del programa, agradeció y reconoció el trabajo del gobierno del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.