Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, e Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, inauguraron el primer Centro LIBRE en la localidad.

El espacio ofrece atención integral a mujeres con enfoque de derechos, empoderamiento y prevención de violencia.

Objetivos del Centro LIBRE en Naucalpan

Ubicado en la colonia Padre Figueroa, el Centro LIBRE de Naucalpan brindará apoyo jurídico, psicológico y social , así como capacitación educativa y talleres de empoderamiento.

Así, se suma a las 37 unidades existentes en México, buscando ser un símbolo de esperanza, acompañamiento y transformación para las mujeres.

El gobierno federal apoya con 40 mdp a los Centros LIBRE

Citlalli Hernández dio a conocer que el gobierno federal aporta cerca de 40 millones de pesos a estos centros.

Citlalli Hernández e Isaac Montoya inauguran Centro LIBRE para acompañar y empoderar a mujeres (Cortesía)

Por su parte, Mónica Chávez, secretaria de las Mujeres de Edomex, señaló que más de mil 800 mujeres han sido atendidas por situaciones de violencia.

Asimismo, más de 5 mil 800 participaron en cursos y talleres de empoderamiento.

Servicios y horario del Centro LIBRE en Naucalpan

El Centro LIBRE de Naucalpan ofrecerá:

Asesorías psicológicas.

Asesorías jurídicas

Asesorías de trabajo social.

Actividades físicas, culturales, recreativas y deportivas.

Capacitación profesional

Capacitación comunitaria.

Su horario de atención será de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, consolidándose como un espacio especializado y cercano para la protección y desarrollo de las mujeres en Naucalpan.