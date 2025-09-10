Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, presentó los avances de su Plan de Gobierno de los 100 pasos para la Transformación, asegurando que ya se rebasaron los 33 pasos previstos para este año.

El mandatario destacó que en temas de seguridad hay resultados gracias a la Estrategia Seguridad con Todo y la Estrategia Operativa Oriente.

Isaac Montoya afirma que han superado los 800 mdp en obra pública

Durante una conferencia de prensa, Isaac Montoya aseguró que se han cumplido con más de 33 pasos de su Plan de Gobierno, señalando que busca generar 33 legados por año durante su mandato.

“Obras que nadie pudo o nadie quiso hacer, no podemos quedarnos solo en lo municipal, son proyectos que gestionamos, como el Mexicable de Naucalpan, el Par Vial San Mateo, la rehabilitación del Periférico Norte (que ya está en marcha), el Saneamiento del Río Hondo, el rescate urbano o regeneración de la zona centro del municipio” Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan

Montoya Márquez no dudó en cuestionar los señalamientos de sus opositores, señalando que en los tres años de la administración pasada no se logró superar los 700 mdp en obra pública: “nosotros estamos arriba de 800 millones de pesos”, tan solo en el primer año.

Naucalpan presenta avances en seguridad

Por otra parte, el presidente de Naucalpan, aseguró que gracias a la Estrategia Seguridad con Todo junto a la Estrategia Operativa Oriente, se ha presentado la disminución en delitos de alto impacto hasta un 33.33%, y en el robo de vehículos hay una disminución del 61.22%.

El presidente de Naucalpan aseguró que se han invertido 800 mdp en su gobierno (cortesía)

Asimismo, enfatizó que se seguirá con este modelo de seguridad, concentrándose en cuatro ejes principales como la prevención de la mano con la Red Municipal de Seguridad (REMUS), alarmas vecinales y una aplicación móvil conectada con el C4, además, se pasó de 160 a 420 patrullas.

De acuerdo con Isaac Montoya, la administración pasada tenía sumida a Naucalpan en el segundo lugar de percepción de inseguridad a nivel nacional, de acuerdo con la ENSU.

Por último, Montoya informó que se cerrará el año con el proyecto Comunidad Unida y Activa (COMUNA), con el cual se realizará obra comunitaria para escuchar a la comunidad y llegar a los espacios públicos que más lo necesiten.