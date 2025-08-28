Recibió Isaac Montoya de la revista Alcaldes de México el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2025, gracias a la recaudación histórica alcanzada en los primeros meses de su administración y por consolidar a Naucalpan como referente nacional en gestión pública.

Confianza ciudadana

El galardón refleja el respaldo de la población hacia un gobierno cercano, honesto y con principios, que transforma la esperanza en resultados concretos y fortalece la vida pública del municipio.

Mensaje del alcalde

Isaac Montoya subrayó que el reconocimiento pertenece también al pueblo de Naucalpan, pues cada logro deriva de la confianza ciudadana y del esfuerzo colectivo para mejorar el municipio.

Compromiso futuro

El edil agradeció a la revista por visibilizar el trabajo de los gobiernos locales y reafirmó que Naucalpan seguirá impulsando justicia social y dignidad en todas sus comunidades.