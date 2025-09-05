El municipio de Naucalpan de Juárez celebró su aniversario número 151 y con ese motivo se llevó a cabo una ceremonia en la que el alcalde Isaac Montoya Márquez reconoció la historia y grandeza de esta localidad.

El presidente municipal dio un discurso desde la Plaza de la Revolución en el que destacó que Naucalpan de Juárez aporta 17 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México, confirmándose como el municipio más dinámico y pujante de la entidad, a lo que se le suma su riqueza cultural y un pueblo trabajador y orgullosos de sus países.

Por ello, se dijo listo para recuperar los símbolos de Naucalpan “que desgraciadamente se quedaron opacados por diferentes administraciones” que no sentían orgullo de sus orígenes.

“Hoy lo que queremos es devolverle su orgullo a Naucalpan, el orgullo de ser naucalpenses” Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan

Isaac Montoya destacó que Naucalpan ha aportado mucho al Estado de México y al país desde antes de su fundación y durante la Independencia y Revolución.

En esta tierra, recalcó, se encuentran obras icónicas como las Torres de Satélite de Mathias Goeritz y Luis Barragán, o la Basílica de los Remedios y el Acueducto de los Remedios.

“Esa riqueza, esa carga cultural nos debe permitir entender que tenemos valores, tenemos principios, tenemos un origen al cual nos debemos y al cuál representamos”, indicó el presidente municipal, y luego agregó:

“Como Gobierno, venimos a sustentar un principio muy básico que es el mandato obedencial, el pueblo es el que manda, el gobierno debe obedecer al pueblo y por ello mantenemos estos lineamientos que desde nuestro movimiento siempre nos han regido que es preservar la cercanía, la lógica de transparencia en honestidad y sobre todo el ejercicio de los recursos públicos” Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan

Montoya también anunció que, gracias al trabajo en equipo con la gobernadora Delfina Gómez, se están concretando proyectos por el bien de todos los naucalpenses, como es la rehabilitación de Periférico Norte y el Boulevard Luis Donaldo Colosio.

Finalmente, se comprometió a seguir trabajando hasta el último día de su mandato, poniendo por delante el interés público y comunitario