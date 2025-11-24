El municipio de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras Carrasco, logró que todos los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan lograran certificarse mediante el Certificado Único Policial (CUP), el cual es otorgado por instituciones de seguridad federales y estatales.

Huixquilucan refuerza su compromiso con la seguridad

Durante la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública se dio a conocer que en noviembre, el Centro de Control de Confianza del Estado de México constató que el 100% de los elementos están certificados, por lo que se acredita que los policías pueden permanecer en la institución.

Por su parte, la presidenta municipal detalló que se siente orgullosa, pues por tercer año consecutivo se logró el 100% de las certificaciones, lo que demuestra que el municipio se compromete con la seguridad.

“Una vez más, me siento muy orgullosa de nuestra policía municipal, pues, por tercer año consecutivo, el cien por ciento de los elementos cumplieron con el Certificado Único Policial, lo que muestra que contamos con una corporación confiable y apta para seguirnos protegiendo. No escatimaremos ningún recurso para que Huixquilucan siga siendo uno de los territorios más seguros de la entidad” Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan

Durante el evento, se entregaron 10 reconocimientos a elementos por sus actos y también se agradeció el apoyo y trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad por mostrar sus capacidades operativas y su lealtad institucional.

Romina Conteras destaca trabajo en conjunto

La alcaldesa Romina Contreras destacó que estos avances en seguridad son gracias al compromiso de los tres niveles de gobierno en Huixquilucan, por lo que aseguró que se seguirán impulsando estrategias para garantizar el trabajo junto a autoridades municipales, estatales y federales.

Huixquilucan logra certificar al 100% de sus elementos para reforzar la seguridad (Cortesía )

Además, reconoció el trabajo de los elementos de seguridad, pues durante el 2025 se realizaron más de ocho mil 300 operativos; asimismo, el municipio logró la disminución de la comisión de 27 delitos de alto impacto.

Finalmente, se dio a conocer que en este año, más de 12 mil familias de comunidades vulnerables fueron beneficiadas con cursos, talleres, pláticas, atención y asesorías médicas, psicológicas, jurídicas, así como actividades deportivas y culturales.