El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, comparecerá ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la gobernadora Delfina Gómez.

Durante su participación, se prevé que presente los resultados de la administración estatal en materia de seguridad, bienestar social, infraestructura, educación y desarrollo económico.

Seguridad y programas sociales, entre los temas de la comparecencia

En materia de seguridad, se prevé destacar una reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos del INEGI citados en el comunicado estatal. El gobierno atribuye estos resultados a la estrategia de coordinación de la Mesa de Paz.

En cuanto al bienestar social, se contempla informar sobre una inversión superior a 54 mil millones de pesos en programas sociales, entre ellos Mujeres con Bienestar, que ha atendido a más de un millón de mujeres. Además, se reporta que 1.9 millones de habitantes del Estado de México salieron de la pobreza entre 2022 y 2024.

Edomex destina más de 19 mil 800 millones de pesos a obras públicas

Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se prevé presentar una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para más de 2 mil 500 obras públicas. Entre los proyectos mencionados se encuentra la reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

En educación, el balance contempla la construcción de mil 875 espacios educativos y la rehabilitación o mantenimiento de más de 14 mil planteles durante los primeros tres años de gobierno.

En desarrollo económico, se prevé destacar la generación de más de 280 mil nuevos empleos en tres años y el primer lugar nacional en generación de empleo formal por segundo año consecutivo.

Plan Integral de la Zona Oriente contempla más de 110 mil millones de pesos

Otro de los temas que se espera abordar durante la comparecencia es el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos.

Los recursos están destinados a mejorar servicios e infraestructura relacionados con agua, movilidad, salud, educación y vivienda.

Estos resultados fueron presentados por la gobernadora Delfina Gómez durante su Tercer Informe de Gobierno y posteriormente en una gira de rendición de cuentas que reunió a más de 200 mil personas en Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.