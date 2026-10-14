El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez impulsan la construcción y recuperación de hospitales, así como la apertura de 35 espacios médicos exclusivos para mujeres en la entidad.

Durante su comparecencia ante la LXII Legislatura, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario general de Gobierno del EDOMEX, Horacio Duarte explicó que estos espacios estarán vinculados al programa Mujeres con Bienestar.

Se van a echar a andar 35 espacios médicos del programa Mujeres con Bienestar, solo para atender mujeres, y junto con el Gobierno de México pactamos y estamos ya echando a andar una serie de hospitales que estuvieron abandonados durante muchos años. Horacio Duarte, secretario general de gobierno del EDOMEX

Horacio Duarte comparece ante la LXII Legislatura (cortesía)

¿Qué hospitales se construirán y rehabilitarán en Edomex?

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte detalló que entre los proyectos en marcha se encuentran el Hospital General de Zona en Chimalhuacán y el Hospital de Zona en Nezahualcóyotl, con los que se busca ampliar la infraestructura hospitalaria del Estado de México.

También anunció la reconstrucción del Hospital General Valle Ceylán, afectado por los sismos de 2017. A estas acciones se suma la recuperación del Hospital Oncológico de Ecatepec, así como de otros hospitales ubicados en Zinacantepec y Aculco, que permanecieron abandonados durante años.

Gobierno federal y estatal coordinan proyectos de salud

Los proyectos anunciados forman parte de las acciones conjuntas entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México para ampliar la infraestructura hospitalaria y fortalecer los servicios de atención médica para la población mexiquense.

De acuerdo con lo expuesto por el secretario Horacio Duarte durante su comparecencia, la apertura de los 35 espacios médicos exclusivos para mujeres complementará los trabajos de construcción y rehabilitación de hospitales en la entidad.