Rumbo a los procesos electorales de 2027, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno y encargado de la política interna del Estado de México, señaló que existen condiciones para que las elecciones federales y locales se desarrollen de manera pacífica.

El funcionario destacó que se mantendrá el diálogo con las distintas fuerzas políticas y se establecerán las mesas de trabajo correspondientes, con el objetivo de generar las condiciones para que la ciudadanía sea quien decida en las urnas.

Horacio Duarte fortalece diálogo con fuerzas políticas rumbo a 2027

Horacio Duarte señaló que se trabajará de manera coordinada con las diferentes instituciones, de acuerdo con las responsabilidades de cada una, para contribuir a garantizar la paz durante el proceso electoral.

Asimismo, indicó que el Congreso Local emitirá la declaratoria correspondiente y posteriormente se instalará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), como parte de los trabajos rumbo a las elecciones de 2027.