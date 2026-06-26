El viernes 26 de junio se entregó Miguel “N”, hombre que se mantuvo atrincherado en un domicilio de Tecámac, Estado de México, por más de 30 horas con su familia como rehén.

El domicilio fue rodeado por las autoridades para intentar convencer al hombre de liberar a su familia y entregarse; sin embargo, no salió sino hasta 30 horas después.

‼️TRAS 30 HORAS ATRINCHERADO, ADICTO SE ENTREGA A CENTRO DE ADICIONES #TECAMAC #EDOMEX‼️



🚨luego de tener 30 horas de rehenes a sus hijos, esposa y suegros, Miguel “N” se entregó no a la policía, a un centro de adicciones. pic.twitter.com/whOf5sciLz — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 26, 2026

Cabe señalar que la familia aseguró que se encontraban bien y que no eran rehenes para luego volver a ingresar.

Tras 30 horas atrincherado, hombre se entrega a autoridades; tenía a su familia como rehén

La mañana del 26 de junio, luego de más de 30 horas atrincherado en un domicilio de Los Héroes Tecámac, Estado de México, se entregó Miguel “N” a las autoridades.

El incidente fue reportado por su esposa a las autoridades que Miguel había ingresado intoxicado y armado a la vivienda, ubicada en la calle Jesús García en la sexta sección de Tecámac.

Por el hecho, se movilizaron más de 150 elementos de la policía estatal y municipal, asó como de:

Marina

Guardia Nacional

Ejército

Los elementos iniciaron un operativo para rescatar a la familia del hombre de 35 años que se compone por:

2 menores de edad

dos adulto mayores, un hombre y una mujer

una mujer, quien sería su esposa

El operativo inició alrededor de la 1:00 de la mañana del 25 de junio en cooperación con un grupo de tratamiento para adicciones que intentó convencerlo para salir.

Poco después de las 8:00 horas del 26 de junio Miguel “N” se entregó a las autoridades para ser llevado a un centro de adicciones.

Momentos antes permitió la salida de sus familiares, quienes se encontraron ilesos tras haber permanecido retenidos en su domicilio por Miguel “N”.

‼️SALEN REHENES DE VIVIENDA #TECAMAC #EDOMEX‼️



🚨Luego de 30 horas de permanecer privados de la libertad, salen los tres menores y tres adultos de la vivienda de #Tecamac



🚨la mujer gritó que no eran rehenes y posteriormente volvieron a meterse



el pistolero sigue atrincherado pic.twitter.com/lG82viYuOb — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 26, 2026

“No somos rehenes”: Esposa de Miguel “N” asegura que policía asusta a sus hijos

La noche del 25 de junio la esposa de Miguel “N”, quien denunció la presencia de su pareja intoxicado y con armas de fuego, salió a su ventana para asegurar que no eran rehenes.

Tras más de 20 horas en un operativo para liberarlos, la mujer aseguró que se encontraban bien y que no era víctima de violencia ni había sido agredida.

▶️ “Mi hijo está triste, está enfermo, se está poniendo malo porque los policías lo están asustando”: Hombre armado sigue atrincherado con su familia de rehenes; mujer pide que los policías se vayan



📹: Cortesia pic.twitter.com/HrDHDLpLjj — Milenio (@Milenio) June 26, 2026

Asimismo, señaló que sus hijos estaban asustados por la policía ya que portaban armas y temían que les pudieran hacer daño.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron respondidas con la partida de las unidades de rescate, quienes continuaron con su labor hasta que Miguel “N” permitió la salida con seguridad de su familia y se entregó a las autoridades.