El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, informó que mantiene un acompañamiento cercano a las familias afectadas por la explosión de una pipa ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de La Concordia.

16 personas continúan hospitalizadas

De acuerdo con la información brindada por el Gobierno del Estado de México, de los 23 mexiquenses que se encontraban en el accidente, lamentablemente cuatro personas fallecieron, tres han sido dadas de alta y 16 continúan hospitalizadas, recibiendo atención de médicos y especialistas.

Delfina Gómez asegura apoyo integral a las familias

Por instrucciones de la gobernadora, se han otorgado apoyos jurídicos y económicos a 24 familias afectadas. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y la Consejería Jurídica, han acompañado trámites y procesos legales en beneficio de las víctimas.

A su vez, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México desplegó personal médico, psicológico, jurídico y social para ofrecer atención integral y escuchar las necesidades de pacientes y familiares.

Por otra parte, el Voluntariado de Salud y Humanismo de la Secretaría de Salud dotó de equipo especializado de terapia real para reforzar los tratamientos de quemados en la UMAE del Magdalena de la Salinas.

Asimismo, la gobernadora de la entidad, ha visitado hospitales del IMSS, ISSSTE y de la red hospitalaria de la capital para mantener un diálogo cercano con las víctimas del catastrófico accidente.

Gobierno del Edomex asegura un trabajo conjunto de autoridades municipales y federales

Asimismo, el Gobierno de Delfina Gómez, destacó la coordinación con el Gobierno Federal, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ISSSTE, IMSS y la Jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada Molina.

Finalmente, se aseguró que se mantiene una comunicación directa con los ayuntamientos de Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Texcoco, Ixtapaluca y Chalco. Las y los presidentes municipales han trabajado de la mano con el Gobierno estatal bajo la convicción de que la solidaridad y la atención oportuna para superar esta emergencia.