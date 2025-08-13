El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, reconoció a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez por presentar el Programa Hídrico Integral del Estado de México 2024-2029, que busca ampliar la cobertura y calidad del servicio de agua, mejorar el saneamiento y asegurar su disponibilidad a largo plazo.

Alineación con el Plan Hídrico Toluca 2025-2050

Ricardo Moreno destacó que este programa se alinea con el Plan Hídrico Toluca 2025-2050, presentado en abril de 2025, que contempla seis ejes: garantizar, modernizar, regenerar, recargar, optimizar y concientizar el uso del agua. Entre sus acciones están la perforación de pozos, modernización de infraestructura para reducir fugas y un modelo de infiltración pluvial para recargar acuíferos.

Acciones para zonas vulnerables

El plan municipal impulsado por Ricardo Moreno incluye distribución de agua en pipas para delegaciones vulnerables, atención de reportes por uso indebido o conexiones ilegales, y campañas de concientización para promover un consumo responsable.

Enfoque común de sostenibilidad

Tanto el programa estatal como el municipal comparten un enfoque de sostenibilidad ambiental, gestión eficiente y corresponsabilidad social, con el fin de garantizar agua de calidad para las futuras generaciones de mexiquenses.