La gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez estuvo presente este 1 de septiembre en la capital del país para escuchar el mensaje a la nación de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer Informe de Gobierno.

Desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que el Estado de México es una de las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum, como lo muestran las obras que se llevan a cabo en toda la entidad en conjunto con la federación.

Estas obras, apuntó, apuntalan a la entidad como una de las mayores receptoras de inversión extranjera directa y ayudan a solventar rezagos históricos en Salud e infraestructura.

Gómez Álvarez también destacó que en México es tiempo de mujeres y en la actualidad 13 de los 31 estados de la República tienen hoy una gobernadora, mientras que Laura Itzel Castillo preside el Senado de la República.

Homicidio doloso ha caído 45% gracias a coordinación con fuerzas federales: Delfina Gómez

En el marco del primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México también destacó que la estrategia de seguridad implementada en la actual administración ha dado muy buenos resultados.

Delfina Gómez recordó que los gobiernos estatal y federal se han coordinado para dar varios golpes al crimen organizado, incluyendo el Operativo Enjambre en la zona norte del estado y el Operativo Liberación en los límites con Michoacán, en los que se detuvo a cientos de generadores de violencia.

Como resultado de esta coordinación, hoy el Estado de México es más seguro y el homicidio doloso ha caído 45 por ciento en los últimos diez meses.

En su mensaje a la Nación, Claudia Sheinbaum destacó al Estado de México como pieza clave en la transformación nacional, con obras estratégicas en salud, educación e infraestructura: la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, hospitales en Atenco y Ecatepec, el programa “Laboratorio en tu Clínica” en 606 Centros de Salud, así como la conclusión del Tren Insurgente Lechería-AIFA y proyectos de agua potable en el Valle de Lerma y la Zona Oriente.