La presidenta Claudia Sheinbaum, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, inauguró la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “Cerro Gordo”.

Esta Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 del IMSS es parte del Plan Oriente del Estado de México “Amor con Amor se Paga”.

Cabe recordar que Azucena Cisneros y el director del IMSS, Zoé Robledo, visitaron predio previamente, que consta de tres mil 500 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Las Américas.

En estas instalaciones también se construirá un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), como parte del nuevo modelo de guarderías de la institución.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez inauguran clínica del IMSS en Ecatepec reconstruída completamente

Cabe recordar que se trata de una reconstrucción dado que en el sismo del 2017 la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 del IMSS sufrió daños.

La inauguración ha requerido una inversión de 435 millones de pesos para darle servicio a 352 mil derechohabientes del municipio de Ecatepec.

Las obras del exterior de la clínica fueron realizadas por el gobierno municipal que consistieron en:

Guarniciones

Banquetas

Alumbrado público

Reparación de las calles aledañas

Como parte de la inversión por parte del gobierno federal y estatal, Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez acreditaron la incorporación del hospital de oncología de Ecatepec al IMSS.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez anuncian más obras en hospitales del oriente del Estado de México

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el Plan Oriente considera una inversión importante también para obras no solo de salud sino de agua, a fin de evitar inundaciones.

Zoé Robledo, titular del IMSS, recordó que hay una deuda histórica con el Oriente del Estado de México, por lo que el IMSS va a realizar 28 acciones en esta región.

Entre los planes se incluye la terminación del Hospital Oncológico de Ecatepec, la construcción de hospitales en municipios de Nezhualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan

En el evento también estuvo el secretario de salud, David Kershenobich, quien señaló que está Unidad de Medicina Familiar número 93 del IMSS va a fortalecer la prevención y la atención primaria.