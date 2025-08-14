El gobierno de Toluca reconoció a Christopher y Harold Armín Santos Mancilla, boxeadores de Santiago Miltepec que han destacado en competencias nacionales e internacionales.

Los jóvenes han representando con orgullo a su comunidad, municipio, estado y país gracias a su disciplina y dedicación.

El alcalde Ricardo Moreno reafirmó el compromiso de apoyar al talento deportivo local, reconociendo el deporte como herramienta para transformar vidas y fortalecer valores en la sociedad toluqueña.

Toluca reconoce a Christopher y Harold Armín Santos Mancilla (Cortesía)

Trayectoria de Harold Santos

Harold Santos, de 18 años, ha sido cuatro veces campeón nacional en la categoría elite de 60 kilogramos, bicampeón de Olimpiada Nacional y representante en torneos continentales y mundiales.

Actualmente está entre los 10 mejores del mundo en su categoría .

Logros de Christopher Santos

Christopher Santos, de 21 años, cuenta con cinco títulos nacionales en peso super gallo, múltiples campeonatos estatales y regionales, así como triunfos internacionales.

Toluca reconoce a Christopher y Harold Armín Santos Mancilla (Cortesía)

Ha sido seleccionado nacional, medallista continental y campeón del Cinturón de Oro en Ecuador.

Ambos cuentan con la guía del entrenador Carlos Duarte, formador de campeones mundiales.