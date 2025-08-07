El gobierno de Toluca entregó 60 toneladas de fertilizante a productoras y productores del campo.

La entrega se realizó en Capultitlán, donde cada beneficiario recibió 100 kilogramos, incluyendo 600 paquetes de fertilizante orgánico.

Esto, como parte de una estrategia coordinada entre el municipio y el estado.

Toluca reconoce al trabajo del campo

El alcalde Ricardo Moreno reconoció la labor de quienes cultivan la tierra, destacando su esfuerzo por llevar alimentos naturales a los hogares.

Subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de ambos niveles de gobierno con la transformación del país y el fortalecimiento del sector agrícola.

Toluca fortalece al campo con la entrega 60 toneladas de fertilizante (Cortesía)

Ricardo Moreno impulsa a maíces nativos

Ricardo Moreno hizo un llamado a fortalecer el campo ante desafíos como el cambio climático y la política arancelaria.

Planteó como prioridad impulsar con recursos propios la producción de maíces nativos de Toluca, como el cacahuazintle y el palomero, para preservar la biodiversidad local.

Toluca firma convenio por el desarrollo agropecuario

La secretaria del Campo estatal, María Eugenia Rojano, firmó un convenio de colaboración con cuatro ejes:

Productividad agropecuaria y forestal. Asesoría sostenible. Investigación conjunta. Intercambio de conocimientos.

Finalmente, subrayó que este acuerdo fortalece la economía local y se alinea con las políticas del gobierno federal.