El gobierno de Toluca, en conjunto con iniciativa privada y alacenistas, renovó los 62 inmuebles de la Plaza Fray Andrés de Castro con limpieza, pintura y un nuevo sistema de iluminación para atraer turismo y fortalecer la economía local.
Trabajo en equipo para la transformación
Estas labores se realizan en un solo día para no afectar la actividad comercial. La Unión de Alacenistas destacó el apoyo constante del alcalde Ricardo Moreno, quien impulsa esta renovación tras 15 años sin mantenimiento profundo.
Nuevas instalaciones y seguridad
Se retiraron postes viejos y se instalaron proyectores tipo estadio para mejorar la iluminación y seguridad, fomentando la vida nocturna y haciendo la zona más atractiva para visitantes.
Apoyo y reconocimiento a los comerciantes
Gracias a la gestión municipal, COMEX donó pintura y capacitó al gremio. Comerciantes como Leonor Salinas y José Alfredo Lara agradecen el impulso al turismo y desarrollo económico, invitando a conocer la oferta gastronómica local.