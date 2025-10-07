El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, concluyó la primera etapa del programa “Impulsando tu Alimentación” con la entrega de más de mil 300 canastas alimentarias en la colonia 3 de Mayo, alcanzando un total de 23 mil 666 familias beneficiadas en todo el municipio.

Isaac Montoya reafirma su compromiso con el bienestar de Naucalpan

Durante el evento, Montoya Márquez detalló que este programa es el más grande en la historia de Naucalpan en apoyo a la alimentación, lo que está marcando un antes y después en el bienestar de las familias del municipio, asegurando que estas acciones han permitido llegar a más de 94 mil personas con productos básicos como arroz, frijol, aceite y avena.

Alcalde Isaac Montoya entrega canasta alimentaria a vecinos de la colonia 3 de Mayo en Naucalpan (Cortesía)

El mandatario explicó que las jornadas de entrega se realizaron en: Benito Juárez, Izcalli Chamapa, San Mateo Nopala, La Ahuizotla y Santa Cruz Acatlán, y en los próximos meses se llevarán a cabo tres nuevas etapas para ampliar la cobertura.

Asimismo, el presidente municipal indicó que durante su administración se trabaja para mejorar la calidad de vida de la población mediante obras de infraestructura como la rehabilitación del Boulevard Luis Donaldo Colosio, la avenida Minas Palacio, así como la compra de patrullas, ambulancias y cámaras de seguridad.

Alcalde Isaac Montoya entrega canasta alimentaria a vecinos de la colonia 3 de Mayo en Naucalpan (Cortesía)

Por su parte, Natalie Hernández, beneficiaria del programa, agradeció el apoyo del gobierno local.

Con el programa “Impulsando tu Alimentación”, se busca garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y de calidad para personas en situación de vulnerabilidad, de 18 a 64 años.