Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, llevó a cabo la quinta jornada del Programa Impulsando tu Alimentación en Santa Cruz Acatlán, donde se distribuyeron más de cuatro mil canastas alimentarias, asegurado que en todo lo que va del programa van cerca de 20 mil despensas entregadas.

“Estamos muy comprometidos con todas, con todos ustedes, es un programa que se convierte en el más grande en la historia de Naucalpan, en cuanto apoyo de canastas alimentarias se refiere. Con esta entrega ya vamos a llegar a 20 mil canastas entregadas a familias que lo requieren, que es algo significativo para ayudar en temas de carencia alimenticia” Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan

Programa Impulsando tu Alimentación se vuelve histórico

De acuerdo con el alcalde, este programa se ha convertido en el más grande en la historia de Naucalpan en materia de apoyo alimentario. Asimismo, dio a conocer que se entregará un total de 33 mil 666 canastas que fueron generadas con recursos municipales, con el fin de combatir la carencia alimentaria en diversas colonias como: Benito Juárez, Izcalli Charapa, San Mateo Nopala y La Ahuizotla.

El gobierno también ha puesto en marcha programas complementarios como Impulsando a la Juventud e Impulsando tu Educación. Por su parte, la directora de Bienestar Social, Liliana Olvera, informó que las entregas de alimentos se realizarán hasta tres veces por familia.

El programa Impulsando tu Alimentación planea ayudar a más de 33 mil familias (Cortesía)

Las estrategias impulsadas por el gobierno de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya, demuestran el compromiso de transformar al municipio y beneficiar a las y los ciudadanos.