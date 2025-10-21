El tercer concierto estelar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 fue todo un éxito, pues más de 60 mil personas asistieron para ver a Gloria Trevi en Toluca.
Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 se consolida como un evento exitoso
Durante la tarde del 19 de octubre, miles de fanáticos disfrutaron el evento en medio de un ambiente seguro y tranquilo, pues desde muy temprana hora se presentaron en el Mercado Juárez con productos como atún, arroz, frijol y agua, con el fin de ver a su artista favorita y entregar víveres para las personas afectada en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.
El concierto comenzó con la presentación de Lizzenhaz, Aleks Sandoval y Rocío de la Vega, quienes forman parte del talento local que impulsa el alcalde Ricardo Moreno.
Al momento de subir al escenario, Gloria Trevi ofreció una presentación inolvidable, donde hizo un recorrido por sus más grandes éxitos como Medusa, Qué voy a hacer sin él, Pruébamelo, Grande, Soledad, 5 Minutos, Con los ojos cerrados, Pelo suelto, Todos me miran y Vestida de azúcar.
Al finalizar su presentación, la cantante mexicana agradeció el cariño del público y a las autoridades municipales por acercar la cultura y la música a las familias.
Sin duda, la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 ha sorprendido a todos y se ha consolidado como una de las ediciones más memorables, donde el arte y la solidaridad se unen para ayudar a quienes más lo necesitan.