El tercer concierto estelar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 fue todo un éxito, pues más de 60 mil personas asistieron para ver a Gloria Trevi en Toluca.

Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 se consolida como un evento exitoso

Durante la tarde del 19 de octubre, miles de fanáticos disfrutaron el evento en medio de un ambiente seguro y tranquilo, pues desde muy temprana hora se presentaron en el Mercado Juárez con productos como atún, arroz, frijol y agua, con el fin de ver a su artista favorita y entregar víveres para las personas afectada en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro.

El concierto comenzó con la presentación de Lizzenhaz, Aleks Sandoval y Rocío de la Vega, quienes forman parte del talento local que impulsa el alcalde Ricardo Moreno.

Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 estará hasta el 3 de noviembre (Cortesía)

Al momento de subir al escenario, Gloria Trevi ofreció una presentación inolvidable, donde hizo un recorrido por sus más grandes éxitos como Medusa, Qué voy a hacer sin él, Pruébamelo, Grande, Soledad, 5 Minutos, Con los ojos cerrados, Pelo suelto, Todos me miran y Vestida de azúcar.

Al finalizar su presentación, la cantante mexicana agradeció el cariño del público y a las autoridades municipales por acercar la cultura y la música a las familias.

Sin duda, la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 ha sorprendido a todos y se ha consolidado como una de las ediciones más memorables, donde el arte y la solidaridad se unen para ayudar a quienes más lo necesitan.