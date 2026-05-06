Dos mujeres procedentes de la Ciudad de México fueron golpeadas por pobladores de la localidad de Temoaya, en el Estado de México.

Los habitantes las acusaron de hacer brujería y contaminar un manantial sagrado, mismo donde metieron a su perro.

El intento de linchamiento tuvo lugar el pasado lunes 4 de mayo en la zona Tres Ojuelos.

Habitantes de Temoaya acusan a turistas de realizar rituales de bujería y contaminar manantial sagrado

En redes sociales circula el video de dos mujeres siendo acusadas por pobladores de Temoaya, de hacer rituales de brujería en el manantial Los Ajolotes, el cual la comunidad lo considera “sagrado”.

Un hombre asegura haberlas vistos colocar una veladora. Ante esto, una de las señaladas lo niega y asegura que fue colocada en la capilla y que además está hecha con cera de abeja.

Sin embargo, el hombre se aferra y advierte que se trata de evidencia. Enseguida acusa a las mujeres de burlarse de sus costumbres y les pide no levantar la voz y mucho menos replicar porque “no tienen derecho”.

Otra persona se une al reclamo y asegura que violaron las reglas al meter a su perro al manantial.

Turitas viven momentos de terror en Temoaya (Red Social X)

El reclamo sube de tono por lo que llevan a las mujeres a la comandancia de Ejido de Dolores, pero esto no calma la molestia de la parte acusadora, por el contrario.

Las turistas fueron atacadas dentro de las instalaciones. Las golpearon y patearon frente a elementos policíacos quienes en ningún momento lo impidieron.

⚠️ EDOMEX | Pobladores de #Temoaya, agraden y linchan a 2 mujeres por “no respetar” sus usos y costumbres.



Los habitantes enfrentaron a las 2 mujeres provenientes de la #CDMX, tras acusarlas de realizar presuntos rituales y meter a su perro a los manantiales de ‘Tres Ojuelos’.… pic.twitter.com/qYoCxtH9B7 — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) May 6, 2026

Autoridades de Temoaya minimizan agresión a turistas; no hay detenidos

Las mujeres, aún de identidad desconocida, permanecieron varias horas en la comandancia de policía del Ejido de Dolores, tras intento de linchamiento.

De acuerdo con un perito del Ministerio Público, las turistas no presentaban heridas graves por lo que no hubo necesidad de trasladarlas a un hospital ni si quiera para una revisión, informe que ha causado indignación.

No obstante, hasta el momento de redactar esta nota, el Ayuntamiento de Temoaya y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no han informado sobre el hecho y tampoco han detenido a las personas que participaron en la agresión.