Fernando Flores entregó estímulos económicos a 129 policías municipales de Metepec por su destacada labor. Además, dotó a la corporación con 60 nuevos chalecos balísticos como parte de la renovación del equipo de seguridad pública.

Resultados operativos positivos

Durante el último mes, la policía municipal realizó 310 operativos coordinados, recuperó 7 vehículos robados y puso a disposición a 46 personas por diversos delitos. Estos resultados contribuyen a que Metepec sea uno de los municipios más seguros del estado.

Compromiso con la seguridad ciudadana

Fernando Flores afirmó que su gobierno seguirá trabajando para mantener la seguridad física y patrimonial de las familias de Metepec. Destacó que la estrategia en seguridad avanza con paso firme y que el trabajo es permanente.

Fortalecimiento de infraestructura

Recientemente se inauguraron dos nuevos Centros de Atención Inmediata (CAI), sumando un total de 9. También entraron en operación 115 patrullas y se instalan 700 nuevas cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Mando.