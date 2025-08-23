Fernando Flores entregó el reencarpetado de la calle Guadalupe Victoria, en el tramo de Pino Suárez a Uruapan, beneficiando a más de 4 mil habitantes con nuevas banquetas, reductores de velocidad y señalización, tras 30 años de abandono. La obra tuvo una inversión superior a 6 millones de pesos.

Cultura

El alcalde inauguró el mural 31 “Las Marinas”, dentro del programa Ruta de la Cultura, homenajeando a Marina Hernández y tres generaciones de mujeres de la localidad, destacando la historia del “Rancho de las Marinas” y el antiguo manantial que lo caracterizaba.

Salud y emprendimiento

Se realizó la apertura del Bazar de la Escuela de Negocios, Concientización y Promoción de la Lactancia Materna, con más de 50 emprendedoras, charlas y conferencias que visibilizan la importancia de la lactancia materna para la salud, la familia y la sociedad.

Fernando Flores destacó que Metepec avanza en mejoras integrales, con acciones que impactan en movilidad, seguridad, cultura y bienestar social, trabajando de manera constante para atender a la ciudadanía.