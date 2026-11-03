Cientos de familias toluqueñas acudieron a los panteones de Toluca este 2 de noviembre para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos, como parte de las actividades tradicionales del Día de Muertos 2026.
Los 36 panteones delegacionales y los dos panteones municipales recibieron a personas que llegaron para limpiar y adornar las tumbas, colocar ofrendas y dedicar un momento a quienes permanecen en su memoria.
Familias mantienen vivas las tradiciones mexicanas
Entre flores, recuerdos y muestras de cariño, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en esta visita a los cementerios, en una jornada marcada por la convivencia familiar y el respeto.
La actividad permitió mantener vivas las tradiciones mexicanas que forman parte de la identidad de Toluca y que reúnen a distintas generaciones en torno al recuerdo de sus seres queridos.
Policía Municipal realizó recorridos de vigilancia en los panteones
Para procurar que las personas pudieran realizar su homenaje a seres queridos en tranquilidad, elementos de la Policía Municipal de Toluca mantuvieron recorridos de vigilancia y proximidad en los camposantos.
Los policías estuvieron presentes en los accesos y perímetros de los cementerios, atentos a cualquier solicitud de apoyo, como parte de las acciones de seguridad en panteones durante esta jornada.
Con la asistencia de cientos de visitantes, Toluca vivió una jornada de recuerdo y tradición en sus espacios funerarios, donde las familias se reunieron para conservar la memoria de quienes ya no están.