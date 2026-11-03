Cientos de familias toluqueñas acudieron a los panteones de Toluca este 2 de noviembre para recordar y honrar la memoria de sus seres queridos, como parte de las actividades tradicionales del Día de Muertos 2026.

Los 36 panteones delegacionales y los dos panteones municipales recibieron a personas que llegaron para limpiar y adornar las tumbas, colocar ofrendas y dedicar un momento a quienes permanecen en su memoria.

Día de Muertos 2026 en Toluca (cortesía)

Familias mantienen vivas las tradiciones mexicanas

Entre flores, recuerdos y muestras de cariño, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en esta visita a los cementerios, en una jornada marcada por la convivencia familiar y el respeto.

La actividad permitió mantener vivas las tradiciones mexicanas que forman parte de la identidad de Toluca y que reúnen a distintas generaciones en torno al recuerdo de sus seres queridos.

Día de Muertos 2026 en Toluca (cortesía)

Policía Municipal realizó recorridos de vigilancia en los panteones

Para procurar que las personas pudieran realizar su homenaje a seres queridos en tranquilidad, elementos de la Policía Municipal de Toluca mantuvieron recorridos de vigilancia y proximidad en los camposantos.

Los policías estuvieron presentes en los accesos y perímetros de los cementerios, atentos a cualquier solicitud de apoyo, como parte de las acciones de seguridad en panteones durante esta jornada.

Día de Muertos 2026 en Toluca (cortesía)

Con la asistencia de cientos de visitantes, Toluca vivió una jornada de recuerdo y tradición en sus espacios funerarios, donde las familias se reunieron para conservar la memoria de quienes ya no están.