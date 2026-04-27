La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la inauguración de la rehabilitación electromecánica del cárcamo de bombeo “Vicente Villada” en el municipio de Nezahualcóyotl, con el objetivo de reducir los riesgos de inundación y fortalecer el sistema de drenaje en el Estado de México.
El cárcamo “Vicente Villada” es uno de los principales puntos de desalojo pluvial de Nezahualcóyotl, por lo que con su rehabilitación se tiene como meta beneficiar a más de 25 mil habitantes de la zona norte del Edomex durante la temporada de lluvias.
Nezahualcóyotl fortalece drenaje con inversión de 30 millones de pesos
De acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la rehabilitación del cárcamo contó con una inversión de 30 millones de pesos para elevar la capacidad de operación del sistema a 7 metros cúbicos por segundo.
Los trabajos incluyeron:
- Mantenimiento a equipos electromecánicos
- Construcción de la descarga del cárcamo
- Instalación de cinco bombas verticales
- Instalación de un equipo sumergible de alta capacidad
- Rehabilitación del cuarto de motores y polipastos
- Desazolve y limpieza en puntos críticos del colector Villada
Finalmente, la gobernadora aseguró que, a pesar de que este tipo de obras no son visibles para la ciudadanía, impactan directamente en la calidad de vida del municipio, previniendo inundaciones y desastres durante la temporada de lluvias.