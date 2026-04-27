La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la inauguración de la rehabilitación electromecánica del cárcamo de bombeo “Vicente Villada” en el municipio de Nezahualcóyotl, con el objetivo de reducir los riesgos de inundación y fortalecer el sistema de drenaje en el Estado de México.

El cárcamo “Vicente Villada” es uno de los principales puntos de desalojo pluvial de Nezahualcóyotl, por lo que con su rehabilitación se tiene como meta beneficiar a más de 25 mil habitantes de la zona norte del Edomex durante la temporada de lluvias.

Nezahualcóyotl fortalece drenaje con inversión de 30 millones de pesos

De acuerdo con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la rehabilitación del cárcamo contó con una inversión de 30 millones de pesos para elevar la capacidad de operación del sistema a 7 metros cúbicos por segundo.

Cárcamo Vicente Villada aumenta capacidad y protege a familias de Neza (CORTESÍA)

Los trabajos incluyeron:

Mantenimiento a equipos electromecánicos

Construcción de la descarga del cárcamo

Instalación de cinco bombas verticales

Instalación de un equipo sumergible de alta capacidad

Rehabilitación del cuarto de motores y polipastos

Desazolve y limpieza en puntos críticos del colector Villada

Cárcamo Vicente Villada aumenta capacidad y protege a familias de Neza (CORTESÍA)

Finalmente, la gobernadora aseguró que, a pesar de que este tipo de obras no son visibles para la ciudadanía, impactan directamente en la calidad de vida del municipio, previniendo inundaciones y desastres durante la temporada de lluvias.