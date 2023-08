“Un deportista más es un delincuente menos en la calle”, esas fueron las palabras de ­­Jonathan Vázquez, el entrenador de la escuela de box “Cantera Semper”, de Cuautitlán Izcalli, un oasis para deportistas con bajos o nulos recursos económicos.

Y es que, desde una de las zonas populares de Cuautitlán Izcalli, el dueño de la escuela de box y gimnasio, Pablo David Flores Hernández , y los diferentes profesores y entrenadores de su establecimiento, buscan, desde su trinchera, ayudar a los jóvenes de bajos recursos y en condiciones de drogadicción a salir adelante.

A su manera, les otorgan a quienes busquen una salida de las drogas, mejorar su rendimiento o simplemente forjarse como deportistas; la formación, disciplina, entrenamientos y además, una familia donde apoyarse e impulsarse para crecer.

Esas son las palabras de los diferentes entrevistados, entre quienes destacan el entrenador, dos alumnos e inclusive padres de familia, quienes subrayaron las instalaciones, conocimientos y bases sólidas que han ido aportando y aprendiendo durante el tiempo que llevan en la escuela de box y gimnasio.

Semper, ubicada en la Plaza Bona Tepojaco en la colonia Lomas de San Francisco Tepojaco del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, cuenta con:

En Semper son bienvenidas personas de todas las edades y pueden acudir a hacer ejercicio, desestresarse o aprender autodefensa.

En los 4 años que ha operado la academia y la escuela de box, Pablo David Flores Hernández, y el entrenador Jonathan Vázquez, aseguran que han encontrado muchos jóvenes talentosos y disciplinados, que han cambiado su estilo de vida para enfocarse en lograr sus sueños.

Pues, de entre todas las escuelas de box, la “Cantera Semper”, ofrece conocimientos así como oportunidades a todo aquel que lo quiera y lo necesite, eso es, lo que de manera afortunada, los distingue de otras instalaciones.

Con entrenamientos matutinos o vespertinos, en los horarios que mejor se acomoden para cada persona, jóvenes, niños y adultos, pueden encontrar servicio en la Cantera Semper; la escuela opera de 7 a 10 horas y de 18 a 22 horas, mientras que el gimnasio da servicio de 6 a 22 horas de lunes a viernes y los sábados de 7 a 14 horas.

Entre los objetivos del dueño de la academia de box está el dar a conocer a un campeón en el deporte de contacto, y asegura que otorgan el apoyo y facilidades para que su sueño, y el de los alumnos que asisten a la escuela, se vuelva realidad.

Según expuso, en los años que han operado han sido participes de diferentes competencias a nivel municipal, pues están dentro de la Asociación Mexiquense de Boxeo Amateur (AMBA) y la Asociación de Boxeo del Estado de México (ABEM).

También realizan torneos dentro de la academia, para mostrar a cada uno de los deportistas lo mucho que han avanzado y las habilidades con las que cuentan.

Jonathan Vázquez, el entrenador de box, es un hombre con experiencia dentro del boxeo, pues participó en 60 peleas amateur durante su trayectoria como boxeador, y tiene 13 años dando clases a quienes se adentran en el deporte

El granito de arena de él y del dueño de la escuela de boxeo es, tratar de que con el deporte los “chavos se enfoquen” en salir de sus problemas de adicciones y se alejen de la delincuencia, pues datos del INEGI señalan que, tan solo en 2021, 3 mil 260 adolescentes fueron procesados por narcomenudeo.

Antonio, uno de los menores de edad que logró salir de las adicciones con el apoyo de la escuela de box de Cuautitlán Izcalli, contó a SDPnoticias lo mucho que ha aportado, de manera positiva, Cantera Semper en su vida.

“Me ha ayudado demasiado ya que desde que empecé me ha ayudado ha dejar de tener pensamientos intrusivos y me ha ayudado a estar concentrado y enfocado, empecé hace 4 meses más o menos, me he sentido muy bien desde entonces, he empezado de nuevo.”

Antonio, alumno de Semper