Canelo Álvarez confesó que ha recibido reclamos de su hija menor, María Fernanda por el tiempo que tiene que pasar fuera de su casa.

Y es que, el pugilista contó en una entrevista con Chicharito Hernández, que su hija menor ha resentido el tiempo que no está con ella por estar entrenando o en otros compromisos.

Canelo Álvarez contó que fue un momento a pasar tiempo con su hija y con su esposa, Fernanda Gómez quien poco después de que el boxeador se había ido a descansar, le marcó por teléfono.

“Ayer fui un ratito y me dice ‘¿por qué te vas ya?’ y le dije que porque tenía que descansar para entrenar. Entonces me vine y me habla mi esposa por videollamada. Me dice ‘oye, te habla tu hija”, contó.

Canelo Álvarez y el reclamo de su hija

Canelo Álvarez dijo que su hija mencionó que no le importaba nada, más que el box y le reclamó que no quiso jugar con ella.

“Me dice ‘oye, te habla tu hija. Dice que no te importa porque nada más fuiste un ratito y que no te importamos porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella y que nada más te importa el boxeo’”, agregó.

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Canelo Álvarez tendrá una nueva oportunidad para revertir su derrota del año pasado contra Dmitry Bivol, pero ahora lo hará en Jalisco.

El gobernador, Enrique Alfaro anunció el regreso del pugilista en mayo próximo donde espera tener mucho apoyo de los fans.

“Estoy listo para regresar a casa y defender mis títulos, en el lugar donde nací, donde nació mi historia y con la gente que siempre me ha apoyado. En mayo de este año, voy a pelear por Jalisco y a celebrar la grandeza de nuestra tierra” , dijo Canelo en un video.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok