No es ningún secreto, Tristan, hijo de Yahir, tuvo problemas con las drogas en el pasado, su propio padre ha tocado el tema en diferentes ocasiones.

Hoy nuevamente lo hace, a través del programa Venga La Alegría, el cantante Yahir revela cómo fue que ayudó a su primogénito a superar su adicción.

No se trata de un remedio mágico sino de apoyo y verdadero amor que le brindaron Cristina Literas, su madre, y el coach de La Voz Senior.

Es por ello, que hoy Yahir se atreve a darle un consejo a los padres cuyos hijos tienen problemas de drogas y alcohol .

“Yo el consejo que le doy a todos los morros que son papás jóvenes, yo fui papá a los 18-19 años, es estar. Dios aprieta pero no ahorca. Muchas veces te da miedo, ‘es que no voy a poder, es que no esto’, y prefieren abandonar a sus hijos, pero no, la vida no es así, porque tienes que estar todo el tiempo, demostrar tu amor”

Yahir