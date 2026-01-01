A unas horas de haber comenzado un nuevo año, el Sismológico Nacional informó sobre un temblor de magnitud 4.1 en la entidad de Matías Romero, Oaxaca, hoy 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la dependencia, el sismo de 4.1 ocurrió a 22 kilómetros al este de Matías Romero, en un horario de las 4 de la madrugada con 9 minutos y 53 segundos.

Oaxaca inicia el año con un temblor en Matías Romero; no requirió la activación de la alerta

El Sismológico Nacional también refirió los siguientes datos sobre el temblor de magnitud 4 registrado la madrugada del 1 de enero de 2026 en Matías Romero, Oaxaca:

Latitud: 16.86

Longitud: 94.83

Profundidad: 109 km

Debido a su baja intensidad, el temblor en Matías Romero no requirió la activación de la Alerta Sísmica. Vecinos de la zona incluso dijeron que el sismo fue casi imperceptible.

Sismo hoy 1 de enero de 2026: Temblor en Matías Romero, Oaxaca (Sismologico Nacional)

El reporte matutino de sismos menores a magnitud 4 del Servicio Sismológico, refieren que hasta las 5:00 horas de hoy 1 de enero de 2026 se registraron seis temblores en el país:

Magnitud 3.8 a las 4:51:24 horas a 54 km al noroeste de Cintalapa, Chiapa Magnitud 3.5 a las 4:31:29, 4 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero Magnitud 4.1 a las 4:09:53, 22 km al este de Matías Romero, Oaxaca Magnitud 3.4 a las 4:03:22 a 21 km al oeste de Guadalupe Victoria (Km 43), Baja California Magnitud 1.5, a las 3:50:04 horas, a3 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur Magnitud 3.7, a las 3:34:20 horas a 42 km al este de Heroica Tlaxiaco, Oaxaca