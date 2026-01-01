Sismo hoy 1 de enero de 2026: Temblor en Matías Romero, Oaxaca

A unas horas de haber comenzado un nuevo año, el Sismológico Nacional informó sobre un temblor de magnitud 4.1 en la entidad de Matías Romero, Oaxaca, hoy 1 de enero de 2026.
De acuerdo con la dependencia, el sismo de 4.1 ocurrió a 22 kilómetros al este de Matías Romero, en un horario de las 4 de la madrugada con 9 minutos y 53 segundos.
Oaxaca inicia el año con un temblor en Matías Romero; no requirió la activación de la alerta
El Sismológico Nacional también refirió los siguientes datos sobre el temblor de magnitud 4 registrado la madrugada del 1 de enero de 2026 en Matías Romero, Oaxaca:
- Latitud: 16.86
- Longitud: 94.83
- Profundidad: 109 km
Debido a su baja intensidad, el temblor en Matías Romero no requirió la activación de la Alerta Sísmica. Vecinos de la zona incluso dijeron que el sismo fue casi imperceptible.
El reporte matutino de sismos menores a magnitud 4 del Servicio Sismológico, refieren que hasta las 5:00 horas de hoy 1 de enero de 2026 se registraron seis temblores en el país:
- Magnitud 3.8 a las 4:51:24 horas a 54 km al noroeste de Cintalapa, Chiapa
- Magnitud 3.5 a las 4:31:29, 4 km al noreste de Atoyac de Álvarez, Guerrero
- Magnitud 4.1 a las 4:09:53, 22 km al este de Matías Romero, Oaxaca
- Magnitud 3.4 a las 4:03:22 a 21 km al oeste de Guadalupe Victoria (Km 43), Baja California
- Magnitud 1.5, a las 3:50:04 horas, a3 km al suroeste de San José del Cabo, Baja California Sur
- Magnitud 3.7, a las 3:34:20 horas a 42 km al este de Heroica Tlaxiaco, Oaxaca