La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó que la entidad registró una reducción del 30 por ciento en los delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentadas durante la Mesa de Paz, la mandataria estatal atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y al seguimiento permanente de las estrategias de seguridad.

Seguiremos haciendo equipo por tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México

Edomex reduce delitos de alto impacto. (cortesía)

INEGI reporta mejora en la percepción de seguridad en ocho ciudades del Edoméx

La reducción de los delitos coincide con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la cual reportó una mejora en la percepción de seguridad en las ocho ciudades mexiquenses evaluadas.

El mayor avance se registró en Ciudad Nezahualcóyotl, donde la percepción de inseguridad pasó de 55.5 a 41.3 por ciento, una disminución de 14.2 puntos porcentuales.

También se reportaron mejoras en Atizapán de Zaragoza con una reducción de 10.8 puntos; Naucalpan, con 9.8 puntos; Ecatepec, con 8.9 puntos; Cuautitlán Izcalli, con 6.9 puntos; Toluca, con 4.5 puntos; Tlalnepantla, con 1.5 puntos; y Chimalhuacán, con 1.0 punto.

Edomex reduce delitos de alto impacto. (cortesía)

Plan Oriente y Mando Unificado respaldan estrategia de seguridad

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que estos avances se presentan en municipios donde opera el Plan Oriente y el Mando Unificado, estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

De acuerdo con la administración estatal, estas acciones incluyen labores de inteligencia, despliegues operativos y vigilancia permanente en zonas prioritarias, con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones para la población mexiquense.