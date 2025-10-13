El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez arrancará en noviembre un proyecto de inversión en carreteras y vías intermunicipales del Estado de México, con el objetivo de solucionar el problema de los baches que afecta a la entidad.

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Edomex, anunció la inversión en vialidades estatales durante su comparecencia ante la LXII Legislatura con motivo de la Glosa del Segundo Informe de la Gobernadora, destacando que estas obras garantizarán mayor seguridad para la ciudadanía.

Proyecto de Delfina Gómez para mejorar las vialidades del Edomex

Se trata del proyecto de mayor inversión en carreteras estatales de la administración, que se ejecutará al finalizar la temporada de lluvias y se extenderá hasta marzo, periodo de menor precipitación pluvial.

Sabemos que es un pendiente, y este pendiente se va a asumir. No buscamos eludir responsabilidades ni recurrimos al pasado para decir que no vamos a enfrentar los problemas, porque la gente votó por un proyecto de transformación del presente y el futuro, y así lo vamos a seguir haciendo para no eludir nuestras responsabilidades. Horacio Duarte Olivares

El funcionario reconoció ante los legisladores que el tema genera controversia y exige una solución inmediata. Explicó que los recursos de la Junta de Caminos del Estado de México están comprometidos en un 90% para Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Horacio Duarte anuncia inició de obras en vialidades del Edomex. (Cortesía )

Sin embargo, señaló que será necesario ampliar este mecanismo para que los recursos fluyan directamente hacia la infraestructura y la inversión, y no solo se destinen a cubrir deudas del pasado.