Azucena Cisneros informó que Ecatepec ha reducido en promedio 42% los delitos de alto impacto, con alrededor de 2 mil ilícitos menos durante el actual gobierno, como resultado de la aplicación territorial de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La presidenta municipal destacó que estas acciones cuentan con el respaldo de la Secretaría de Marina y contemplan el fortalecimiento de la seguridad comunitaria mediante 20 mil cámaras y alarmas vecinales, 10 mil Comités por la Paz y más de ocho mil Mesas de Paz Comunitarias.

Somos el único municipio del Edomex que aterrizó la estrategia de seguridad pública federal en territorio, a nivel comunitario. Llevamos ocho mil Mesas de Paz, todos los días se definen estrategias y coordinación entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno e instituciones de procuración de justicia, sin simulaciones. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Ecatepec fortalece la seguridad con cámaras y Comités por la Paz

Ecatepec también forma parte del Mando Único Coordinado de la Zona Oriente, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez, que sesiona cada 15 días con las y los alcaldes de la región para evaluar resultados y establecer nuevas estrategias.

Cisneros Coss señaló que su administración ha instalado 20 mil cámaras y alarmas vecinales, además de conformar 10 mil Comités por la Paz y realizar más de ocho mil Mesas de Paz Comunitarias, espacios en los que autoridades y mandos policiales atienden junto con vecinos problemáticas y situaciones de riesgo.

La alcaldesa también destacó el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, con la que mantiene reuniones permanentes. Como parte de esta coordinación, mil 568 policías municipales han recibido capacitación, además de registrarse mejoras en sus condiciones laborales y salariales.

Ecatepec reporta reducción en siete delitos de alto impacto

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, informó que al comparar la incidencia delictiva de enero a julio de 2024 con el mismo periodo de 2026, siete delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja.

El robo a casa habitación registró la mayor reducción, con 60%; seguido del homicidio doloso, con 46.2%; extorsión, 47%; robo a transportista, 42.3%; robo de vehículo, 42.2%; robo en transporte público, 42%; y robo a transeúnte, 35.7%.