La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros puso en marcha la Cruzada Violeta 360, estrategia que enfrenta el delito de violencia familiar y que contempla llevar prevención, orientación y acompañamiento a todo el territorio municipal, sobre todo hogares y escuelas.

En la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa de Ecatepec detalló que en mayo de este año el gobierno municipal registró 532 llamadas por violencia familiar, lo que representó 74.2 por ciento de los reportes a los números de emergencia de la localidad.

Ecatepec lanza Cruzada Violeta 360. (cortesía)

La violencia familiar no es un problema privado, es un delito. Muchas veces comienza con conductas que se normalizan: revisar el teléfono, prohibir salir, controlar el dinero, aislar, humillar, amenazar o decidir por una mujer. Después vienen los gritos, los golpes y agresiones que pueden poner en riesgo su vida y, en los casos más extremos, terminar en feminicidio. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Explicó que parte importante de la violencia ocurre “detrás de una puerta cerrada”, por lo que la Cruzada Violeta 360 busca llevar la prevención, la orientación y el acompañamiento hasta las colonias, hogares, escuelas y espacios públicos.

¿Cómo funcionará la Cruzada Violeta 360 en Ecatepec?

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros explicó que la estrategia contempla tres acciones principales:

Visitas domiciliarias para informar y orientar a las familias.

Difusión de información en comercios, mercados, escuelas, oficinas y espacios públicos.

Activación de redes comunitarias mediante comités vecinales, alarmas, policías de cuadrante y la aplicación Red Violeta, que cuenta con botón de emergencia.

Ecatepec lanza Cruzada Violeta 360. (cortesía)

Asimismo, pidió a la Fiscalía de Justicia del Estado de México sumarse a la Cruzada, toda vez que prevé que aumenten las denuncias penales por violencia familiar, que deben ser atendidas por el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec.

La alcaldesa de Ecatepec reiteró que cuando detecten a una mujer que sufre violencia le brindarán atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento gratuito para denunciar.

Y quiero hablarles directamente a las mujeres de Ecatepec: que el miedo no nos paralice. Denunciar es un acto de valentía, de dignidad y de amor propio. Es también una forma de proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Denuncia, no estás sola, este gobierno te va a acompañar. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

En su intervención, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), Claudia Castello Rebollar, expresó que se trata de una gran campaña para atender la violencia familiar, en defensa de la vida y la seguridad de las mujeres de Ecatepec, con el propósito de extenderlo a todo el territorio.

Relató que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec atiende a 10 municipios de la región, por lo que es insuficiente y es necesario que se cree otro que atienda sólo las denuncias de habitantes de este municipio.

Ecatepec lanza Cruzada Violeta 360. (cortesía)

La directora del IMMIG, Claudia Castello Rebollar, insistió que se trata de un gran proyecto, que contempla visitas domiciliarias, colocación de carteles en comercios, difusión en redes sociales y la implementación de comités vecinales para que la población conozca que la violencia familiar es un delito y que el gobierno municipal brindará acompañamiento y atención a las víctimas.