La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de calle Pinos y avenida Principal, en la colonia La Cruz Tulpetlac, obras que beneficiarán a más de 20 mil habitantes de esta comunidad, El Ostor y Lomas de San Carlos, ubicadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

Los trabajos contemplaron la rehabilitación de 237 metros lineales de ambas vialidades con concreto hidráulico, además de la renovación integral de las redes de agua y drenaje.

Para estas acciones se destinó una inversión de 55 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun).

Ecatepec repavimenta calles de Tulpetlac con inversión de 55 mdp (Cortesía )

Azucena Cisneros inaugura obras de pavimentación en La Cruz Tulpetlac

Durante la inauguración, Azucena Cisneros señaló que las obras forman parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida en la zona de Tulpetlac y adelantó que continuarán los trabajos de rehabilitación de espacios públicos, pavimentación y ordenamiento del comercio.

Esto era oscuridad, todo Acueducto. Tenemos que seguir mejorando la región. Nunca nos pueden volver hacer creer que no podemos vivir con calidad. Apenas viene lo mejor. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

La presidenta municipal también recordó las condiciones en las que se establecieron algunas familias de la zona y la necesidad de contar con servicios básicos para mejorar su calidad de vida.

Repavimentación en Tulpetlac mejora conexión con El Ostor y Lomas de San Carlos

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que la intervención beneficia directamente a 900 habitantes, mientras que el impacto indirecto alcanza a más de 20 mil personas.

Explicó que calle Pinos y avenida Principal son vialidades de paso para quienes se trasladan hacia las colonias El Ostor y Lomas de San Carlos, por lo que su rehabilitación mejora la conexión entre estas comunidades asentadas en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

Además de la repavimentación, los trabajos incluyeron la rehabilitación de las redes de agua y drenaje, que, de acuerdo con los habitantes, presentaban un deterioro considerable por la falta de mantenimiento durante décadas.

Vecinos de La Cruz Tulpetlac agradecieron al gobierno municipal la realización de las obras, tanto por la mejora de las vialidades como por la renovación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.