Doña Carlota, la mujer que mató a dos hombres que invadieron su casa en Chalco, en el Estado de México, relató el miedo que sintió por su vida y la de sus hijos antes del enfrentamiento.

“No debí hacerlo, pero si no lo hacía, no lo estaría contando. El muchacho me dijo ‘la vamos a deshacer’, me amenazó muy fuerte y con mucho coraje como si estuviera peleando algo de él” Doña Carlota

En entrevista para el podcast “Penitencia”, la mujer de 74 años denunció que la corrupción de los Ministerios Públicos la orillaron a actuar por justicia propia, pues las autoridades hicieron caso omiso a sus denuncias por despojo.

Doña Carlota asegura que actuó en defensa propia

En cuanto al origen de las armas, Doña Carlota, quien salió del penal de Chalco el 1 de abril, comentó que la pistola que aparece en el video fue comprada por su difunto esposo hace varios años para defensa propia.

Señaló que comenzó a accionar su arma cuando uno de los jóvenes involucrados se mostró especialmente agresivo, insultándola y amenazándola al advertirle que le quitaría todas sus pertenencias, incluido el automóvil.

“Dijo que me iba a quitar el carro y que me iba a quitar todo y dije ‘ándale pues, órale, ahí te va ¿Quieres todo? Todo va a ser para ti’. Yo me acuerdo de que les di a los dos, pero primero al chavo que estaba muy agresivo" Doña Carlota

Doña Carlota aseguró que, antes de los asesinatos, había hablado con la madre de familia para que desalojaran su casa, pero en lugar de eso, comenzó a llamar a todos los jóvenes invasores.

Frente a lo que consideró como una amenaza, la adulta mayor insistió que actuó en defensa propia, pues su mayor angustia era la seguridad de sus hijos, Mariana y Lalo, quienes la acompañaban en ese momento.

Doña Carlota Alfaro y sus 2 hijos (Especial)

Carlota “N” confiesa que pensó en huir a Guerrero tras el doble homicidio

Luego de haber cometido el doble homicidio, Doña Carlota admitió que pensaba movilizarse a su natal Guerrero, pero decidió no huir pues sabía que tarde o temprano sería detenida junto a su familia a pesar de ser víctimas.

Incluso, mencionó que, el día de su detención, las autoridades mataron al perro de su hijo Lalo -quien además fue golpeado por los uniformados- cuando intentaba defenderlo.

Finalmente, doña Carlota llamó a los vecinos a unirse para que nadie tenga que afrontar su misma situación, e insistió en que el verdadero problema de la delincuencia se encuentra en la corrupción de las fiscalías.