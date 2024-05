Debido a la fase 1 de contingencia ambiental que se activó hoy, habría Doble hoy no circula el viernes 31 de mayo, pero, ¿qué carros no circularían en el Estado de México?

Y es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estableció que por las concentraciones máximas de ozono, se active la Fase 1 contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por lo mismo, por contingencia ambiental en Ciudad de México y área metropolitana del Estado de México, habrá Doble hoy no circula el viernes 31 de mayo, como medida para bajar los niveles de contaminantes.

Doble hoy no circula viernes 31 de mayo: ¿Qué carros no circularían en el Estado de México?

En su comunicado de las 15:00 horas, CAMe activó fase 1 de contingencia ambiental y con ella varias medidas como el programa Doble hoy no circula viernes 31 de mayo en el Estado de México.

Además del Doble hoy no circula viernes 31 de mayo, por contingencia ambiental, CAMe recomienda no realizar actividades al aire libre debido a la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Pero, ¿qué carros no circulan en el Estado de México? Así queda el Doble hoy no circula viernes 31, en el horario de 5:00 a 22:00 horas:

Holograma de verificación 2

Holograma de verificación 1, 3, 5, 7, 9 y 0

Holograma de verificación 00 y 0 engomado azul con placas terminación 9 y 0.

Los taxis con las especificaciones anteriores tampoco pueden circular pero de 10:00 a 22:00 horas

Otros carros que no circularían en el Estado de México por el programa Doble hoy no circula viernes 31 de mayo son:

sin holograma de verificación

Nuevos o antiguos

Placas foráneas

Placas conformadas por letras

Con pase turístico

De carga local o federal (a unos que estén en el Programa de Autorregulación)

Unidades de gas L.P de distribución para tanques estacionarios con matrícula NON

Las excepciones son los vehículos privados que tengan una emergencia médica manifiesta.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se activa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la ZMVM, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Más info en https://t.co/JhhNQ2tiNr pic.twitter.com/LrBjgWJ5MB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 30, 2024

¿Cuánto es de multa por el Doble hoy no circula viernes 31 de mayo? Esto pasa si no respetas la medida por contingencia ambiental en el Estado de México

Por otra parte, se debe resaltar que el no respetar el Doble hoy no circula el viernes 31 de mayo en el Estado de México conlleva una multa, de 20 UMAs (Unidad de Medida y Actualización) o 2 mil 171.40 pesos.

Igualmente, te presentamos el listado de municipios adscritos al Doble hoy no circula, cuyos carros en consecuencia no podrán circular en el Estado de México el viernes 31 de mayo.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco