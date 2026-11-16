Un operativo coordinado en el Estado de México permitió detener a cuatro personas durante 10 cateos realizados en inmuebles relacionados con una investigación por robo de hidrocarburos.

Entre los detenidos se encuentra Jacobo “N”, quien tiene una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada; además, fueron asegurados 15 mil 705 litros de gas LP.

Las diligencias también forman parte de las indagatorias contra la organización presuntamente encabezada por Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, detenido en 2025 por su probable relación con estos delitos.

¿Qué aseguraron durante los cateos en el Estado de México?

Las autoridades realizaron las intervenciones en Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, como parte de una investigación iniciada en 2025 contra una organización dedicada al comercio ilegal de combustibles.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la estructura investigada presuntamente se dedicaba a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos en territorio mexiquense.

Además de los 15 mil 705 litros de gas LP, fueron decomisadas cuatro armas cortas, 80 cartuchos y ocho cargadores, según el informe oficial.

El aseguramiento también incluyó tres vehículos, dos pipas, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón y ocho semirremolques utilizados para transportar mercancías.

Se ejecutaron 10 cateos en cinco municipios del Estado de México (Secretaría de Marina)

Entre los demás indicios quedaron cuatro dollys, un tanque estacionario, un dron, equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentos y dinero en efectivo.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y Pemex.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan combatir el robo de hidrocarburos y avanzar en las investigaciones contra quienes presuntamente integran la organización delictiva.