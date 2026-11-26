Los delitos de alto impacto en Naucalpan alcanzaron en octubre de 2026 su nivel mensual más bajo con 210 casos, una cifra muy inferior al pico de 661 casos registrado en octubre de 2024, durante la administración anterior.

De acuerdo con el corte enero-octubre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este tipo de ilícitos pasó de 5 mil 612 en 2024 a 3 mil 790 en 2025, y cayó a 2 mil 592 en 2026. Esto representa una reducción acumulada de 54 por ciento en dos años, periodo en el que además el promedio diario bajó de 18.5 a 8.5 delitos y el robo de vehículo con violencia se redujo 77 por ciento.

Baja en el total de denuncias y en el robo de autos

La Estrategia de Seguridad encabezada por el alcalde Isaac Montoya Márquez también se refleja en el comportamiento anual del periodo enero-octubre entre 2025 y 2026, donde los delitos de alto impacto disminuyeron 32 por ciento.

Delitos de alto impacto en Naucalpan caen (cortesía )

A nivel general, el total de denuncias en Naucalpan cayó 18 por ciento respecto a 2025. al pasar de 18 mil 482 a 15 mil 240, y 27 por ciento en comparación con 2017, cuando se contabilizaron 21 mil 013. El punto más bajo se registró en septiembre de 2026 con mil 300 denuncias, lejos del máximo de 2 mil 398 reportado en octubre de 2023.

En delitos específicos contra el patrimonio, los indicadores muestran los siguientes descensos entre 2025 y 2026: