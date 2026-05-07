La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, integró más de mil 500 médicos, especialistas y enfermeros al IMSS e IMSS-Bienestar para ampliar la atención en hospitales y clínicas de la entidad.

IMSS-Bienestar incorporará especialistas en 54 hospitales del Estado de México

Como parte de esta estrategia, el IMSS-Bienestar incorporó a 400 especialistas que se integrarán a 54 hospitales en distintas regiones del Estado de México.

El objetivo es reducir tiempos de espera, ampliar consultas y mejorar la atención médica para la población sin seguridad social.

Durante la bienvenida al nuevo personal médico, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el respaldo de Delfina Gómez para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura hospitalaria y fortalecer los servicios de salud en el Edoméx.

Entre las obras prioritarias destacan:

El Hospital Valle Ceylán

El Hospital General de Atenco

La ampliación oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Estos proyectos representan una inversión superior a los 3 mil millones de pesos.

IMSS Estado de México sumará especialistas en Pediatría, Cardiología y Ginecología

Además, el IMSS Estado de México incorporará a mil 123 médicos especialistas, quienes atenderán 45 especialidades médicas.

Entre las áreas contempladas se encuentran:

Pediatría

Ginecología

Cirugía General

Medicina Familiar

Cardiología

Traumatología

Con la llegada de nuevos especialistas, hospitales, unidades médicas familiares y hospitales rurales del Estado de México ampliarán la atención médica para millones de derechohabientes mexiquenses.