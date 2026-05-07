La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, integró más de mil 500 médicos, especialistas y enfermeros al IMSS e IMSS-Bienestar para ampliar la atención en hospitales y clínicas de la entidad.
IMSS-Bienestar incorporará especialistas en 54 hospitales del Estado de México
Como parte de esta estrategia, el IMSS-Bienestar incorporó a 400 especialistas que se integrarán a 54 hospitales en distintas regiones del Estado de México.
El objetivo es reducir tiempos de espera, ampliar consultas y mejorar la atención médica para la población sin seguridad social.
Durante la bienvenida al nuevo personal médico, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el respaldo de Delfina Gómez para impulsar proyectos estratégicos de infraestructura hospitalaria y fortalecer los servicios de salud en el Edoméx.
Entre las obras prioritarias destacan:
- El Hospital Valle Ceylán
- El Hospital General de Atenco
- La ampliación oncológica del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
Estos proyectos representan una inversión superior a los 3 mil millones de pesos.
IMSS Estado de México sumará especialistas en Pediatría, Cardiología y Ginecología
Además, el IMSS Estado de México incorporará a mil 123 médicos especialistas, quienes atenderán 45 especialidades médicas.
Entre las áreas contempladas se encuentran:
- Pediatría
- Ginecología
- Cirugía General
- Medicina Familiar
- Cardiología
- Traumatología
Con la llegada de nuevos especialistas, hospitales, unidades médicas familiares y hospitales rurales del Estado de México ampliarán la atención médica para millones de derechohabientes mexiquenses.