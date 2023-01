Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México, hizo precampaña en Tultitlán el martes 24 de enero, porque la esperanza crece y se fortalece en territorio mexiquense, según dijo.

Ante los morenistas que se dieron cita en la explanada de la delegación Tultitlán, donde se realizó el mitin, la maestra Delfina Gómez destacó el apoyo masivo que tiene Morena en los 125 municipios mexiquenses.

Ante ello, Delfina Gómez aseguró en su acto de precampaña que su compromiso con los mexiquenses se hace más grande, para enfrentar a la corrupción que por 100 años han maltratado al pueblo.

“El apoyo de millones de militantes y simpatizantes crece todos los días, el cambio ya es inevitable. Me fortalezco más en mi compromiso, por eso les agradezco todo lo que han hecho para que MORENA y la esperanza del cambio no solamente se amplíe, sino también se fortalezca” Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México

Delfina Gómez (@delfinagomeza / Twitter)

Delfina Gómez promte servirle a los mexiquenses, “sin traicionar, sin mentir y sin robar”

Previo al mitin, Delfina Gómez recorrió algunas colonias de Tultitlán, entre ellas El Tesoro, Buenavista y San Mateo Cuautepec, en las que platicó con los vecinos y escuchó sus inquietudes.

Tras su recorrido, Delfina Gómez prometió servirle al pueblo con amor, lo que dijo, para ella significa no mentir, no traicionar y no robar

“Nos une el amor. Yo no logro entender algo sin amor. Amor al pueblo es servirle, amar al pueblo, es escucharle; amar al pueblo es atender todas sus necesidades y tratar de hacer lo posible sin traicionar, sin mentir y sin robar” Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México

La precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México continuó su discurso, señalando que en su gobierno se priorizará la atención a los necesitados, a diferencia de lo que sucede en la actualidad.

“Amar al pueblo es entender que hay que atender primero a los más necesitados, porque en el Estado de México hay quienes se atienden primero y después los demás” Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México

Delfina Gómez (@delfinagomeza / Twitter)

Delfina Gómez trabajará con los jóvenes para impulsar el cambio social

Así, Delfina Gómez se comprometió ante nutridos grupos de mujeres, adultos mayores y jóvenes simpatizantes, a trabajar para que todos los habitantes del Estado de México tengan una vida digna, como les corresponde por derecho.

“Amar al pueblo es luchar para devolverle a nuestra gente lo que por derecho le corresponde, que es una vida digna” Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena a la gubernatura del Estado de México

Los militantes y simpatizantes le respondieron a la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México con porras y aplausos.

Delfina Gómez continuó destacando la importancia de los jóvenes para impulsar el cambio social, por lo que se comprometió a incluirlos en su gobierno.

“Son los jóvenes uno de los principales motores de cualquier cambio social, y hay que incluirlos, escucharlos y enseñarles cómo sí se puede trabajar en favor de la gente, en este caso de las y los militantes que nos acompañan hoy”, comentó.

Finalmente, la precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México agradeció el respaldo de millones de simpatizantes que trabajan por el cambio en el Estado de México.